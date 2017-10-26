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Путин призвал силовые структуры к дальнейшему эффективному взаимодействию

14:5926.10.2017
01300
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с высшими офицерами в Кремле. 26 октября 2017Президент РФ Владимир Путин во время встречи с высшими офицерами в Кремле. 26 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал силовые структуры России продолжать взаимное эффективное взаимодействие, позволяющее обеспечивать безопасность, повышать качество и результативность их общей работы.

Офицеры в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца перед началом церемонии представления президенту РФ Владимиру Путину. 26 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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"В практической деятельности в последнее время, в последние годы у нас сложилась позитивная практика взаимодействия между различными силовыми структурами — министерством обороны и его отдельными подразделениями, ФСБ, СВР. Это дает очень хороший эффект для страны, для обеспечения безопасности, повышает качество и результативность общей работы. Я хочу вас настроить на такое взаимодействие и в будущем", — заявил Путин на встрече с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности, присвоения им воинских и специальных званий и классных чинов.

Глава государства пожелал участникам встречи успехов в их работе на благо России и российского народа. "Перед вами стоят крайне ответственные и сложные задачи, от решения которых зависит уверенное развитие страны, надежная защита национальных интересов, обеспечение безопасности граждан Российской Федерации", — указал российский лидер.

Путин отметил, что в текущем году проведено свыше 2,5 тысячи учений, в том числе масштабные стратегические учения "Запад-2017", в ходе которых на российских и белорусских полигонах были отработаны вопросы штабного планирования и взаимодействия боевых подразделений при отражении террористических атак.

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ. 25 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Глава государства отметил существенный вклад в обеспечение безопасности Федеральной службы охраны. Он выразил уверенность, что сотрудники ФСО, решая широкий круг специальных задач, будут и впредь действовать надежно, образцово. "В сфере мобилизационной подготовки органов власти важные функции возложены на Службу специальных объектов. Рассчитываю, что действия ее сотрудников обеспечат устойчивость государственного и военного управления в любых, даже самых сложных условиях", — добавил Путин.

Говоря о работе сотрудников МЧС России, президент напомнил, что в этом году спасатели ведомства не раз тушили пожары в Сибири, в Волгоградской области, Ростове-на-Дону, ликвидировали последствия подтопления населенных пунктов в Тюменской области, Ставропольском, Приморском краях, в Адыгее, участвовали во множестве спасательных операций, обеспечивали доставку гуманитарной помощи в зарубежные страны. "Этот многопрофильный и разносторонний опыт нужно обязательно использовать для повышения квалификации как действующих работников МЧС, так и новых профессиональных кадров", — указал Путин.

По завершении церемонии президент неофициально пообщался с высшими офицерами за бокалом шампанского. В этой встрече принимали участие офицеры Минобороны, МВД, МЧС, Росгвардии, ФСИН. Кроме того, на ней присутствовали глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава МЧС Владимир Пучков, министр обороны Сергей Шойгу, министр юстиции Александр Коновалов, глава ФСБ Александр Бортников, генеральный прокурор Юрий Чайка, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава администрации президента Антон Вайно.

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