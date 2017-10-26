МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который сохраняет на 2018 год размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсий военнослужащих и приравненных к ним лиц, на уровне 72,23%.

В соответствии с базовым законом о пенсионном обеспечении таких лиц денежное довольствие учитывается при исчислении пенсии с 1 января 2012 года в размере 54% и, начиная с 1 января 2013 года, ежегодно увеличивается на 2% до достижения 100% его размера.

Однако действие данной нормы ранее приостановили до 1 января 2018 года. При этом было установлено, что размер денежного довольствия, учитываемый при исчислении пенсии лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах наркоконтроля, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, Росгвардии, должен составлять 72,23% от этого довольствия.

Документ, внесенный правительством РФ, приостанавливает действие нормы о двухпроцентной индексации денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии для данных лиц, до 1 января 2019 года. При этом размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении их пенсии, на 2018 год сохраняется на действующем уровне — 72,23%.

Законопроект позволит обеспечить сбалансированность федерального бюджета в 2018-2020 годах с учетом фактически поступающих доходов, необходимости осуществления приоритетных расходов и минимизации дефицита бюджета в соответствии с основными принципами бюджетной системы РФ, поясняло ранее правительство.