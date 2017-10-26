В России в 2018 году может появиться профессия оператора дронов

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Профессии специалистов по беспилотным воздушным аппаратам, в том числе и оператор беспилотной авиационной системы, будут официально признаны в РФ в 2018 году после утверждения профстандарта, сообщает телеканал RT со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем ("Аэронет").

Профессиональный стандарт "Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем" могут утвердить в начале 2018 года, сообщается со ссылкой на проект "дорожной карты" по изменению отраслевого законодательства, который сформировала "Аэронет". В организации пояснили, что стандарты позволят создать учебные программы для подготовки кадров в этой области.

Желающие смогут получить дополнительное образование и сертификат, свидетельствующий о компетентности работника. Для этого нужно будет обратиться в один из сертифицированных Росавиацией учебных центров. Образовательные программы планируется создать по двум направлениям: управление тяжелыми дронами, весом более 30 килограммов, и легкими — менее 30 килограммов. Выпускникам "тяжелой" программы помимо сертификата об окончании курсов в Росавиации будут выдавать свидетельство внешнего пилота государственного образца.

В "Аэронет" пояснили, что беспилотные аппараты используют для мониторинга трубопроводов, линий электропередачи, в строительстве, в сельском хозяйстве, для аэрофотосъемки. Профстандарт поможет работодателям понять, какие требования предъявлять к умениям и навыкам специалистов, добавили в ассоциации. А сертификаты и свидетельства о соответствующем образовании подтвердят их компетентность. "Дорожную карту" планируют согласовать с ведомствами и утвердить до 15 ноября.

В Минтрансе сообщили, что "дорожную карту" рассмотрят в министерстве после поступления документа. В Минтруде заявили, что проекты профстандартов могут разрабатывать объединения работодателей, профессиональные сообщества и саморегулируемые организации с участием заинтересованных сторон. Пока документ в Минтруд РФ не поступал.

Ранее в октябре замминистра транспорта РФ Николай Асаул сообщил, что регулирование беспилотных летательных аппаратов (дронов) в России потребуется после того, как увеличится их количество. До тех пор регулирование, по его словам, "бессмысленно". Оценки показывают, что объем этого рынка к 2035 году составит более 200 миллиардов долларов, доля России в нем может приблизиться к 20%. Уже через 20 лет над РФ постоянно смогут находиться в воздухе не менее 100 тысяч беспилотников.