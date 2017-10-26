Граждане ждут от органов внутренних дел активных действий, заявил Путин

МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Общество в России ждет от органов внутренних дел наступательных и результативных действий в борьбе с криминалом, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности, присвоения им высших воинских и специальных званий и классных чинов.

"От органов внутренних дел общество ждет наступательных и результативных действий в борьбе с криминалом, коррупцией, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия, контроля за миграционными потоками", — сказал он. При этом, по словам президента, вся система МВД в центре и регионах должна быть нацелена "на защиту граждан России, их жизней, здоровья, имущества, прав и законных интересов".

"Здесь необходимо эффективное взаимодействие с гражданским обществом, с органами власти всех уровней. Тесная координация с коллегами из МВД и других ведомств важна и для Федеральной службы войск национальной гвардии. Такая совместная и слаженная работа поможет Росгвардии четко выполнять свои задачи, обеспечивать высокий уровень общественной безопасности, в том числе при проведении крупных массовых мероприятий", — добавил Путин.