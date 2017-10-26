Первую метель ожидают в Москве в ночь на пятницу

Прохожий переходит дорогу в Москве во время снегопада. Архивное фото

Прохожий переходит дорогу в Москве во время снегопада. Архивное фото

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.Пасмурная погода с температурой чуть ниже климатической нормы сохранится в Москве в ближайшие дни, снегопады будут постепенно усиливаться, а в ночь на пятницу в столицу может прийти первая метель, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".

"В ночь на пятницу и в дневные часы в столице сохранится пасмурная погода, снегопады продолжатся, и будут только усиливаться, задует плотный юго-восточный ветер до 5-10 метров в секунду, ночью возможна даже слабая метель", — рассказал РИА Новости специалист центра.

Он отметил, что на земле сформируется временный снежный покров высотой до 3-5 сантиметров. В связи с ухудшением видимости из-за метели автомобилистам следует быть особенно осторожными, добавил собеседник агентства.

По данным "Фобоса", температурный фон в столице останется на несколько градусов ниже климатической нормы. Ночью в мегаполисе 0…-2°, после полудня не выше 0…+2°.