Песков прокомментировал планы главреда "Новой газеты" вооружить журналистов

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.Введение дополнительных законодательных мер для усиления защиты журналистов не обсуждается, каждый, независимо от профессии, может подвергнуться нападению, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Какого-либо обсуждения законодательного закрепления усиленных мер для защиты журналистов не ведется. К сожалению, каждый из нас может подвергнуться нападению сумасшедшего человека, никто, к сожалению, от этого не застрахован, и поэтому выделять здесь журналистов не знаю, насколько это было бы правильно. Опять же это абсолютная схоластика, каких-то предметных обсуждений на этот счет не ведется", — сказал Песков.

Ранее главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов заявил в эфире "Эха Москвы", что после случая с нападением на журналистку Татьяну Фельгенгауэр намерен "вооружить" сотрудников своего издания.

"Что касается Муратова, каждый волен принимать те меры безопасности, которые считает необходимым, конечно, с оговоркой, что они должны строго соответствовать действующему законодательству", — добавил Песков.

Днем в понедельник гражданин России и Израиля Борис Гриц ворвался в редакцию радиостанции "Эхо Москвы" и ударил журналистку Татьяну Фельгенгауэр ножом в горло. Его задержали. Суд арестовал подозреваемого. Гриц частично признал свою вину, заявив, что не собирался убивать ведущую. Российские следователи намерены запросить у Израиля медицинскую документацию о Грице, который утверждал, что журналистка его "преследовала два месяца" через "телепатический контакт". Грицу назначена судебно-психиатрическая экспертиза.