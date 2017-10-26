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Общество

Бой пермского журналиста и ударившего корреспондента НТВ вновь перенесли

12:0226.10.2017
(обновлено: 12:12 26.10.2017)
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© Фото предоставлены организаторами бояПермский журналист Роман Четин и промоутер боя Артур ЯкобсонПермский журналист Роман Четин и промоутер боя Артур Якобсон
© Фото предоставлены организаторами боя

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.Боксерский поединок между тележурналистом из Перми Романом Четиным и ударившим его коллегу с НТВ в День ВДВ москвичом Александром Орловым перенесен во второй раз, теперь по вине Четина, сообщили организаторы поединка.

Роман Четин
© Фото : аккаунт Романа Четина в сети ВКонтакте
Пермский журналист рассказал о спарринге с избившим корреспондента НТВ
Во время прямого включения в День ВДВ, 2 августа, Александр Орлов ударил корреспондента программы "Чрезвычайное происшествие" телеканала НТВ Никиту Развозжаева. Мировой суд в Москве назначил Орлову полгода исправительных работ. После инцидента тележурналист из Перми Роман Четин написал в социальных сетях, что вызывает Орлова на спарринг — и получил согласие от противника.

Бой должен был состояться 7 октября в Москве, однако за несколько дней до поединка Орлов попал в клинику из-за нарушения антиалкогольной кодировки. Бой был перенесен на пятницу, 27 октября.

Во вторник, 24 октября, генеральный промоутер и спонсор боксерского поединка Артур Якобсон в Перми заключил контракт с Романом Четиным. Но уже в четверг организаторы сообщили, что бой вновь перенесен на 10 ноября, теперь по вине пермского журналиста. По словам организаторов, боец не называет причину переноса, ссылаясь на "личные обстоятельства".

"Бойцы заверили организатора, что 10 ноября бой точно состоится. Зрители уже делают ставки, на данный момент они распределяются примерно 60 на 40 в пользу "Колобка" Александра Орлова", — приводятся в сообщении организаторов слова PR-директора боя Ксении Котвиц.

Отмечается, что Четин выплатит неустойку промоутеру, так как одним из пунктов заключенного контракта является выплата неустойки в случае переноса.

Поединок планируется провести в деловом центре "Москва-сити".

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