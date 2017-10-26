В МВД рассказали о состоянии полицейских, раненных в Ессентуках

НАЛЬЧИК, 26 окт – РИА Новости. Состояние здоровья двух сотрудников полиции, раненых вечером в среду во время нападения в Ессентуках, удовлетворительное, их жизни ничего не угрожает, сообщили РИА Новости в четверг в региональном ГУ МВД.
По факту нападения возбуждено уголовное дело по статьям "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "незаконный оборот оружия", их санкции предусматривают вплоть до пожизненного лишения свободы.
"Состояние раненых сотрудников полка патрульно-постовой службы после операций удовлетворительное, жизни обоих сержантов полиции ничего не угрожает", — сказал собеседник агентства.
Он также отметил, что второй подозреваемый в нападении на полицейских был задержан на территории Ессентуков. "Задержание происходило на территории города", — пояснил представитель МВД.