В МВД рассказали о состоянии полицейских, раненных в Ессентуках

НАЛЬЧИК, 26 окт – РИА Новости. Состояние здоровья двух сотрудников полиции, раненых вечером в среду во время нападения в Ессентуках, удовлетворительное, их жизни ничего не угрожает, сообщили РИА Новости в четверг в региональном ГУ МВД.

В среду наряд патрульно-постовой службы МВД остановил для проверки документов двух граждан, которые открыли по полицейским огонь. Сотрудники полиции из табельного оружия ликвидировали одного нападавшего, второму удалось скрыться. В ходе перестрелки два полицейских получили ранения и были отправлены в больницу. Утром в четверг МВД сообщило о задержании второго подозреваемого в нападении на полицейских.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статьям "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "незаконный оборот оружия", их санкции предусматривают вплоть до пожизненного лишения свободы.

"Состояние раненых сотрудников полка патрульно-постовой службы после операций удовлетворительное, жизни обоих сержантов полиции ничего не угрожает", — сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что второй подозреваемый в нападении на полицейских был задержан на территории Ессентуков. "Задержание происходило на территории города", — пояснил представитель МВД.