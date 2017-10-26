В центре Москвы установят памятник Булгакову

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал документ об установке в центре города памятника писателю Михаилу Булгакову, соответствующий документ опубликован на официальном портале мэра и правительства столицы.

Согласно материалам, монумент Булгакову предлагается установить до 31 декабря 2018 года в сквере у музея писателя между домами 35 и 37 по Большой Пироговской улице.

Все работы по проектированию, сооружению и строительству памятника должны быть произведены за счёт средств Международного благотворительного фонда П.И. Чайковского.

Отмечается, что финансирование работ по благоустройству прилегающей к монументу территории будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных префектуре Центрального административного округа, за которой закреплено и дальнейшее содержание монумента.