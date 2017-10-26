Нотариусам могут дать право запрашивать сведения из реестра ЗАГС

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Кабмин РФ поддержал инициативу депутатов Государственной Думы наделить нотариусов правом запрашивать и получать информацию в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния (ЗАГС), документ размещен в четверг на сайте правительства.

Данный законопроект накануне был принят Госдумой в первом чтении.

"Законопроектом предлагается наделить нотариусов правом при совершении нотариального действия запрашивать и получать содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния сведения в рамках межведомственного взаимодействия. Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом замечаний непринципиального характера", — говорится в документе.

Как отмечается, законопроект направлен на повышение защиты прав граждан, сокращение количества случаев мошенничества, в том числе — связанных со вступлением в наследство, заключением сделок купли-продажи недвижимого имущества без согласия одного из супругов или без учёта интересов несовершеннолетних детей.

Сообщается, что предоставление нотариусам права самостоятельно запрашивать информацию о гражданском состоянии обратившегося лица сократит временные издержки граждан по предоставлению нотариусам необходимой юридически значимой информации.

Как уточняется, законопроект внесён депутатами ГосдДумы Павлом Крашенинниковым, Виктором Пинским, Михаилом Емельяновым и другими.