Россия и Южная Корея обсуждают сотрудничество в области экологии

ТОКИО, 26 окт — РИА Новости. Российско-южнокорейское сотрудничество в природоохранной сфере обсуждают в четверг в Сеуле делегации двух стран в рамках 12-го заседания Совместного комитета по сотрудничеству в области охраны окружающей среды, сообщило министерство иностранных дел Республики Корея.

По его данным, в переговорах участвуют директор департамента по вопросам климатических изменений и окружающей среды МИД Южной Кореи Ли Хён Чжон и заместитель департамента международного сотрудничества Минприроды России Ирина Фоминых.

На нынешнем заседании в Сеуле, говорится в сообщении МИД, стороны ознакомят друг друга с природоохранной политикой своих правительств, рассмотрят направления сотрудничества в решении проблем экологии, охраны окружающей среды, загрязнения воздуха и морей в региональном и глобальном масштабах.

В настоящее время, как отмечает внешнеполитическое ведомство Южной Кореи, между двумя странами реализуется 15 проектов сотрудничества и обсуждаются дальнейшие планы, к примеру, исследований проблем радиоактивного заражения морских ресурсов и популяций диких птиц, вопросы взаимодействия в международных организациях.