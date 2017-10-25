Путин помиловал двух осужденных лидеров "Меджлиса"*

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Осужденные в Крыму замглавы "Меджлиса крымско-татарского народа"* Ильми Умеров и другой лидер организации " Ахтем Чийгоз были освобождены и вылетели в Турцию. По информации зампреда комитета Госдумы по делам национальностей Руслана Бальбека, их помиловал президент Владимир Путин.

Адвокат Марк Фейган отметил, что знает причину освобождения, но рассказать о ней пока не может.

пресс-секретарь украинского президента Петра Порошенко Святослав Цеголко сообщил, что самолет с лидерами "Меджлиса"* уже приземлился в Анкаре.

"По поручению президента Украины их будет встречать наш посол и способствовать их пребыванию в Турции", — написал Цеголко в Facebook.

Обвинения против Умерова и Чийгоза

В конце сентября суд в Крыму приговорил Умерова к двум годам колонии-поселения по обвинению в "публичных призывах, направленных на изменение территориальной целостности России", сделанных им в эфире украинского телевидения. Свою вину Умеров не признал.

Чийгоз был признан виновным в организации беспорядков у стен крымского парламента в феврале 2014 года (накануне референдума по воссоединению с Россией) и получил 8 лет колонии общего режима.

Сам "Меджлис крымско-татарского народа"* Верховный суд Крыма в конце апреля прошлого года признал экстремистской организацией и запретил его деятельность в России. Крымские власти неоднократно заявляли, что лидеры меджлиса* причастны к организации продовольственной и энергетической блокады полуострова.

Помилование

Зампред комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек заявил, что Умерова и Чийгоза помиловали по просьбе муфтия мусульман Крыма Эмирали Аблаева.

"По имеющейся у меня информации по обращению муфтия мусульман Крыма, духовного лидера крымских татар, президент Российской Федерации, исповедуя принципы гуманизма, помиловал осужденных преступников Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, и, несмотря на то что их лучшее место — это тюрьма, они освобождены из-под стражи и по их желанию переданы турецким властям", — сказал Бальбек.

Он подчеркнул, что освобождение Чийгоза и Умерова стало результатом гуманного поступка президента России, а не заслугой украинской дипломатии, как это уже пытается представить официальный Киев.

Бальбек считает, что "Меджлис"* и западные СМИ также заявят о причастности к этой "победе" как о результате "давления на Россию", однако решение о помиловании зависит исключительно от президента.

Сам муфтий уже поблагодарил Владимира Путина за их освобождение.

Роль Эрдогана

По мнению заместителя председателя экспертно-консультативного совета при главе Крыма, политолога Александра Форманчука, одной из причин освобождения Чийгоза и Умерова могло стать участие в этом вопросе президента Турции Реджеп Тайипа Эрдогана.

"Причиной их амнистирования могла стать просьба президента Турции Эрдогана по этому вопросу, которую президент России не стал игнорировать, так как обе страны находятся в определенных условиях военно-стратегического партнерства. Я не расцениваю это как признак слабости или неоправданную уступку турецкой стороне", — сказал РИА Новости Форманчук.

По его словам, перед Россией и Турцией стоят куда более значимые геополитические и стратегические интересы, которые они решают сообща.

* Экстремистская организация, запрещена в России