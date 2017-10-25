МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) рекомендует правительству запретить одноразовые пластиковые пакеты на территории РФ, сообщается на сайте Совета.

"СПЧ рекомендует правительству Российской Федерации разработать и внести в Государственную думу проект закона, направленного на вывод из обращения на территории Российской Федерации одноразовых пластиковых пакетов", — говорится в документе.

При этом для признания пластиковых пакетов многоразовыми СПЧ предлагает проводить сертификацию. По мнению Совета, многоразовым считается пакет, который можно использовать минимум 125 раз.

Ранее 30 августа СПЧ провел заседание, на котором обсуждалась проблема утилизации постоянно растущих отходов. Правительство приняло решение уничтожить мусор путем его сжигания, с чем не согласились члены Совета. Они выступили за раздельный сбор мусора и его вторичную переработку.