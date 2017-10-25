В России за пять лет число абортов сократилось на 25 процентов

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Количество абортов в России сократилось на четверть за пять лет, заявила в среду министр здравоохранения Вероника Скворцова на Общецерковном съезде по социальному служению.

"Благодаря нашей работе за 2016 год на 58 тысяч сократилось число абортов, это 8,5%, и за пять лет — на 250 тысяч, на 25%", — сказала Скворцова.

Она отметила, это этого удалось достичь, в том числе, благодаря открытию кабинетов по профилактике абортов при роддомах, женских консультациях и перинатальных центрах: всего было открыто 1,5 тысячи таких кабинетов.