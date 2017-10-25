Арбитраж подтвердил права IKEA на землю под главным офисом в Химках

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Арбитражный суд Московского округа в среду подтвердил права IKEA на земельный участок под головным офисом компании в Химках, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Штукатуров, представляющий интересы IKEA в суде.

"Суд удовлетворил кассационную жалобу IKEA на постановление 10 Арбитражного апелляционного суда от 24 июля 2017 года и отказал КСХП "Химки" в пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Решение, вынесенное судом, мы считаем единственно возможным. КСХП "Химки" требовали признать право на участок земли, но при этом этот участок никогда ни полностью, ни в части не был зарегистрирован на КСХП. Более того, права на этот участок зарегистрированы на IKEA, и он фактически находится во владении IKEA", — сказал Штукатуров.

По его словам, в настоящее время в суде находится ещё одно дело о споре за землю между IKEA и АО "Химки-Молжаниново", исковое заявление о признании права на землю под главным офисом мебельной компании изначально было сформулировано ошибочно и не существует правового механизма для его удовлетворения.

"Важно подчеркнуть, что сейчас в суде находится второе дело, где имели место аналогичные нарушения при возобновлении дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Так, КСХП заявило иск об истребовании земли, но с очевидным пропуском срока исковой давности, что уже было ранее отмечено Верховным судом. Ситуация аналогичная – никакие обстоятельства не могут повлиять на факт, что более чем за 3 года до подачи этого иска участок уже был застроен IKEA, исковая давность давно пропущена, нет правового механизма, чтобы этот иск был удовлетворен", — отметил адвокат.

Судебная тяжба между IKEA и КСХП "Химки" длится более пяти лет. В 1993 году IKEA арендовала участок земли в Химках у местной администрации, к 2008 году компания построила на участке вдоль Ленинградского шоссе бизнес-центр "Химки Бизнес Парк", состоящий из двух 15-этажных зданий, а в 2011 году выкупила у города в собственность землю под ним.

В 2012 году в суд на IKEA подала компания ОАО КСХП "Химки", которая утверждала, что город не имел прав на землю, переданную в аренду компании. Суд поддерживал то одну, то другую сторону, кассационная инстанция в среду приняла решение в пользу IKEA.

Кроме того, в 2014 году КСХП потребовали снести бизнес-центр и отдать им земельный участок на том основании, что КСХП "Химки" является правопреемником колхоза, который ранее располагался на этой территории. В этом споре также победу в разных инстанциях одерживали обе стороны, но в конце концов Верховный суд РФ отказал в сносе бизнес-центра.