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Общество

Верховный суд России рассмотрит законопроект об "уголовном проступке"

19:2125.10.2017
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкЗдание Верховного суда РФ в Москве. Архивное фотоЗдание Верховного суда РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ТАШКЕНТ, 25 окт — РИА Новости. Пленум Верховного суда Российской Федерации 31 октября рассмотрит законопроект о введении в судебную практику нового института "уголовный проступок", заявил в среду председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев.

Линии электропередач в окрестностях Севастополя. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Лебедев принял участие в 12-м совещании глав Верховных судов стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в столице Узбекистана.

"Сейчас мы подготовили новый законопроект, он будет рассмотрен на пленуме Верховного суда 31 октября. Я внес его на рассмотрение. Он будет посвящен тому, что мы вводим новый институт, для нас еще неизвестный, уголовного проступка", — заявил Лебедев на встрече с главой Верховного суда Узбекистана Козимджана Камилова.

Лебедев сообщил, что институт "уголовного проступка" будет регулироваться Уголовным кодексом, но не будет предусматривать наказание в виде лишения свободы для лиц, которые совершили преступление впервые, либо по статьям УК, не предусматривающих лишение свободы. "Сам законодатель построил порядка 80 составов по Уголовному кодексу Российской Федерации, где не предусмотрено уголовное наказание", — отметил глава ВС.

Автомобиль следственного комитета (СК) РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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По данным ВС, в среднем ежегодно в РФ перед судом предстают порядка около одного миллиона человек, при этом доля дел о преступлениях небольшой тяжести с начала 2000-х годов выросла с 15-19% до 50-53% за последние пять лет.

"В практике нашей законотворческой было так, что одни составы были сначала уголовно наказуемые, потом их переводили в административно наказуемые деяния. Мы полагаем, что такие эксперименты для общества ни к чему", — считает председатель ВС.

По его словам, уголовное наказание по преступлениям небольшой тяжести остается фактом его биографии и сказывается в дальнейшей жизни человека, в частности, при поступлении на работу, получении зарубежной визы.

"Вот надо ли государству привлекать такого человека к уголовной ответственности? Практика показывает, что за такие преступления суды российские порядка 5% назначают лишение свободы", — отметил Лебедев.

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