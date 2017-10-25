Театр Джигарханяна захвачен рейдерами, заявила представитель жены актера

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Здание Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна подверглось рейдерскому захвату, сообщила телеканалу "360" представитель жены актера Виталины Цымбалюк‐Романовской Элина Мазур.

Она заявил, что бухгалтерия якобы "захвачена армянской группировкой", а сам Джигарханян заперт у себя. По ее утверждению, все руководство театра отстранено. Других подробностей она не привела.

Каких-либо официальных подтверждений этого заявления пока нет, отмечает телеканал. В театре проходит репетиция, он работает в штатном режиме, большинство актеров не комментируют ситуацию, сообщил корреспондент "360".

Супруга Джигарханяна Цымбалюк‐Романовская около четырех лет убеждала актера, что его театр намерены захватить, утверждает "360" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Восьмидесятидвухлетний актер 10 октября попал в больницу в состоянии средней тяжести. Он заявлял, что 38-летняя Цымбалюк‐Романовская причинила ему "много боли" и он не готов ее простить. В понедельник Джигарханян подал на развод, а на следующий день обратился в полицию, заявив, что у него украли паспорт.