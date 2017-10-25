Роскомнадзор поддержал блокировку сайтов запрещенных в России организаций

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Вадим Субботин

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Вадим Субботин

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Роскомнадзор поддерживает законопроект, предусматривающий внесудебную блокировку сайтов запрещенных в РФ организаций, сообщил РИА Новости замруководителя ведомства Вадим Субботин.

Комитет Госдумы по информационной политике ранее рекомендовал принять соответствущий законопроект в первом чтении.

"Наше ведомство официально поддержало данный законопроект", — сказал Субботин.

Он пояснил, что в настоящее время внесудебная блокировка сайтов происходит на основании решения уполномоченных органов, это касается "ресурсов с детской порнографией, суицидами, наркотиками, азартными играми". Также внесудебная блокировка происходит по требованию Генпрокуратуры за призывы к экстремизму и несанкционированным акциям, в том числе к массовым беспорядкам.

Законопроект предлагает дополнить статью закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", устанавливающую возможность незамедлительной блокировки информационного ресурса Роскомнадзором по требованию генеральной прокуратуры, случаями обнаружения в интернете материалов, изданных и распространяемых иностранной или международной неправительственной организацией, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ.

В настоящее время нежелательной на территории РФ признана деятельность 11 иностранных и международных неправительственных организаций.