Роскомнадзор поддержал блокировку сайтов запрещенных в России организаций

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Роскомнадзор поддерживает законопроект, предусматривающий внесудебную блокировку сайтов запрещенных в РФ организаций, сообщил РИА Новости замруководителя ведомства Вадим Субботин.
"Наше ведомство официально поддержало данный законопроект", — сказал Субботин.
Он пояснил, что в настоящее время внесудебная блокировка сайтов происходит на основании решения уполномоченных органов, это касается "ресурсов с детской порнографией, суицидами, наркотиками, азартными играми". Также внесудебная блокировка происходит по требованию Генпрокуратуры за призывы к экстремизму и несанкционированным акциям, в том числе к массовым беспорядкам.
В настоящее время нежелательной на территории РФ признана деятельность 11 иностранных и международных неправительственных организаций.