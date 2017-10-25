"Почта России" тестирует идентификацию клиентов при входе в отделение

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. "Почта России" тестирует технологию, которая распознает клиента при входе в почтовое отделение, сообщил глава "Почты России" Николай Подгузов.

"Нам бы очень хотелось, и мы уже работаем над этим — внедряем соответствующие пилоты, чтобы при входе в отделение была идентификация человека, который вошел", — сказал Подгузов, выступая на инвестиционном форуме ВТБ Капитала "Россия зовет!"

По его словам, идентификация позволила бы "Почте" подготовить для клиента посылки во время его ожидания.

Подгузов отметил, что у предприятия есть большой объем данных о клиентах.

"Раньше мы их не упорядочивали, сейчас мы имеем достаточно развитую систему аналитики. Каждая посылка, которая отправляется, отслеживается нашей системой, и в будущем мы бы хотели прогнозировать, например, нагрузку на отделения исходя из понимания, сколько посылок будет доставлено в конкретный день в конкретное отделение. Это позволит нам оперативно управлять сетью, и, надеюсь, проблема очередей уйдет в прошлое", — рассказал глава "Почты России".