Закон о "бегущей строке" на региональном ТВ могут принять до конца года

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Законопроект о "бегущей строке" на региональном телевидении может быть принят до конца года, заявил председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Государственной Думы РФ Леонид Левин.

"Было внесено в Госдуму давнее предложение телерадиовещателей о бегущей строке на региональных телеканалах… Наконец-то дошли до законопроекта и постараемся до конца года его принять", — сказал Левин в ходе работы конгресса Международного конгресса "Национальной ассоциации телерадиовещателей" (НАТ).

В начале октября правительство России внесло в Госдуму законопроект об увеличении разрешенной продолжительности рекламы способом бегущей строки на региональных телеканалах. Отмечалось, что принятие законопроекта позволит телеканалам таким образом дополнительно получать доходы. На следующий же день Левин заявил о поддержке комитетом ГД этого проекта, отметив, что данный вопрос "активно прорабатывался на площадке медиафорума Общенародного российского фронта с участием президента России Владимира Путина".

Конгресс Национальной ассоциации телерадиовещателей проводится с целью содействия развитию информационной среды и формирования современной отечественной телевизионной отрасли, повышения ее творческой, технологической и коммерческой конкурентоспособности.

В работе международного форума ежегодно принимают участие представители Государственной Думы РФ, Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, Роскомнадзора, Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, РТРС, федеральных и региональных телерадиокомпаний, операторов связи, телекоммуникационных производителей, компаний-медиаизмерителей, рекламных агентств, производителей и агрегаторов контента, международных организаций в сфере связи и телерадиовещания.