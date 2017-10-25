Закон о "бегущей строке" на региональном ТВ могут принять до конца года

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Законопроект о "бегущей строке" на региональном телевидении может быть принят до конца года, заявил председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Государственной Думы РФ Леонид Левин.
В начале октября правительство России внесло в Госдуму законопроект об увеличении разрешенной продолжительности рекламы способом бегущей строки на региональных телеканалах. Отмечалось, что принятие законопроекта позволит телеканалам таким образом дополнительно получать доходы. На следующий же день Левин заявил о поддержке комитетом ГД этого проекта, отметив, что данный вопрос "активно прорабатывался на площадке медиафорума Общенародного российского фронта с участием президента России Владимира Путина".
В работе международного форума ежегодно принимают участие представители Государственной Думы РФ, Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, Роскомнадзора, Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, РТРС, федеральных и региональных телерадиокомпаний, операторов связи, телекоммуникационных производителей, компаний-медиаизмерителей, рекламных агентств, производителей и агрегаторов контента, международных организаций в сфере связи и телерадиовещания.