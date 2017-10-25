Минтруд прорабатывает вопрос тестирования работников предприятий на ВИЧ

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты РФ прорабатывает возможность тестирования работников предприятий на ВИЧ, сказал замминистра труда и соцзащиты Григорий Лекарев.

"Мы сейчас вместе с Международной организацией труда, буквально сегодня у нас была встреча, ведем работу по организации анонимного добровольного тестирования работников на ВИЧ-инфекцию. Параллельно с этим ведется разъяснительная работа", — сказал Лекарев на заседании оргкомитета форума "Здоровье нации".

Он отметил, что такая акция проводилась в Сочи в рамках недели охраны труда, в ходе акции были обнаружены люди с инфекцией из числа гостей. По его словам, такая акция должна стать популярной среди работодателей, поскольку позволит увеличить охват населения тестированием.

"Мы будем готовить обращения в объединения работодателей и профсоюзы, чтобы они… принимали участие", — добавил замминистра.