Джигарханян заявил, что у него украли паспорт

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Знаменитый актер театра и кино Армен Джигарханян заявил в полицию о краже у него паспорта РФ, по данному факту возбуждено дело, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Армен Джигарханян заявил в полицию о краже у него паспорта в театре, где он работает. Возбуждено уголовное дело", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт инцидента, не уточнив имени потерпевшего. По данным полиции, мужчина обратился в органы правопорядка 24 октября.

"В полицию с заявлением обратился гражданин, который сообщил, что в период времени с 1 по 10 октября текущего года неустановленное лицо, находясь в помещении организации, где работает заявитель, тайно похитило паспорт гражданина РФ на его имя", — сказал собеседник агентства.

По его словам, после проверки полицейские возбудили уголовное дело по статье 325 УК РФ "Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия".

Ранее 82-летний Джигарханян, который 10 октября поступил на лечение в 57-ю горбольницу Москвы (его состояние оценивалось как средней тяжести), заявил, что не готов простить свою супругу 38-летнюю Виталину Цымбалюк-Романовскую, которая, по его словам, причинила ему много боли. Одновременно Цымбалюк-Романовская, занимавшая пост директора Театра под руководством Джигарханяна, уволилась оттуда по собственному желанию и намерена начать бракоразводный процесс, сообщила РИА Новости на прошлой неделе ее представитель Ирина Мазур.