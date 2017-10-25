Бюджет позволяет: Путин поручил проиндексировать пенсии военным с 1 января

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил правительству с 1 января проиндексировать пенсии бывшим военнослужащим и приравненным к ним категориям. В Минфине это решение поддержали.

"Я посмотрел, в бюджете на 2018 год предусмотрены индексации для военнослужащих с 1 января, а индексация пенсий военным пенсионерам — с 1 февраля. Это касается 2,6 миллиона человек. Думаю, нужно сделать так, как мы делали раньше, сделать это синхронно", — заявил президент на совещании с членами кабинета министров.

По его словам, проиндексируют выплаты, в том числе, сотрудникам органов внутренних дел и военнослужащим Росгвардии.

Путин добавил, что предусмотреть выплаты необходимо уже в этом году, так как пенсии военным пенсионерам выплачиваются месяцем раньше. То есть индексация произойдет с 1 января, а выплатить эти деньги нужно в декабре.

"Для этого они должны быть. У нас доходы бюджета это позволяют", — отметил глава государства.

Реакция Минфина

Глава министерства финансов Антон Силуанов уже заверил, что поручение президента будет исполнено. Он подтвердил, что необходимые для этого средства в бюджете есть.

"Владимир Владимирович, у нас доходы в текущем году позволяют выполнить ваше поручение по индексации пенсий военным пенсионерам и приравненным к ним лицам с 1 января следующего года. Такие решения мы учтем в текущем году и ваше решение выполним", — сказал Силуанов.

Индексация пенсий для работающих пенсионеров

На этой неделе депутаты КПРФ Олег Смолин и Николай Коломейцев внесли в Госдуму законопроект, восстанавливающий индексацию пенсий также для работающих пенсионеров.

Отмечается, что документ призван восстановить индексацию и корректировку страховой пенсии "в соответствии с изменением стоимости пенсионного коэффициента".

Сейчас такие выплаты не предусмотрены. По мнению авторов, отсутствие данной нормы снижает уровень жизни работающих пенсионеров, отбивает желание работать, а также является экономически невыгодным для государства и разорительным для пенсионной системы.

На реализацию законопроекта в 2018 году из бюджета Пенсионного фонда потребуется 207,128 миллиарда рублей. При этом, по словам авторов, в текущем году потери бюджета из-за недополученных страховых взносов можно оценить в 425,5 миллиарда рублей. Это более чем в два раза превышает расходы на реализацию предлагаемого законопроекта.

Закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам действует в России с января 2016 года. В Госдуме и Совете Федерации не раз звучали предложения о ее возвращении пенсионерам с низкими зарплатами, однако эта инициатива не нашла поддержки.

При этом в сентябре министр труда и соцзащиты Максим Топилин отметил, что тема еще не закрыта.

"Бюджетный процесс ещё не завершён, точки ещё ни на чем не поставлены", — сказал он.