В Минздраве считают правильной идею приравнять вейпы к табачным изделиям

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Инициатива о приравнивании вейпов и электронных сигарет к табачным изделиям правильная, такие способы курения также вредят организму, заявил в среду РИА Новости главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.

Ранее пресс-служба партии "Справедливая Россия" сообщила, что депутаты собираются внести на рассмотрение в Госдуму законопроект, предлагающий приравнять вейпы и электронные сигареты к табачным изделиям.

"Эта инициатива очень правильная. Она обсуждалась не один раз, мы поддерживаем такое решение. Я думаю, что вред не столько от никотина, которого может быть мало, а может и вообще там не быть, но там есть различные многоатомные спирты, по сути, это сивуха, которая травит организм. Поэтому я думаю, что это правильная история", — сказал Брюн.