ОНФ выработал предложения по улучшению оценки качества в соцсфере

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Проект ОНФ "Народная оценка качества" (НОК) выработал предложения по усовершенствованию независимой оценки качества работы организаций социальной сферы и предлагает правительству сделать перепроектировку заложенных в систему процессов, а также провести объективный анализ причин низкой востребованности НОК в регионах, сообщает пресс-служба проекта.

"Эксперты ОНФ считают, что необходима новая модель. ОНФ предлагает правительству провести объективный анализ причин низкой востребованности НОК как управленческого инструмента в регионах; изучить успешные практики работы государственных и корпоративных систем обратной связи с гражданами (портал мэра Москвы, сервис для жителей Подмосковья, систему мониторинга качества оказания госуслуг, опыт Сбербанка и многих других структур)", — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным сообщения, предлагается сделать реинжиниринг заложенных в систему независимой оценки качества процессов, обеспечив потребителей и управленцев необходимыми инструментами, отвечающими их реальным потребностям, доступными в любой момент и позволяющими эффективно и своевременно реагировать на обращения, решать проблемы, возникающие в работе учреждений соцсферы, формирующими базу для анализа и выработки управленческих рекомендаций по улучшению условий оказания услуг в учреждениях соцсферы.

Также мониторинг ОНФ показал, что сформированная система оценки не является независимой, так как зачастую в состав общественных советов, проводящих мониторинг качества работы, входят руководители оцениваемых организаций, в результате НОК не отражает мнения граждан и не приводит к улучшениям в работе социальных учреждений, говорится в сообщении пресс-службы.

"Мы направили и предложения конкретно по тексту этого законопроекта, и наше видение о том, каким образом исключать вот эту самую аффилированность", — сказал координатор проекта ОНФ Виктор Климов РИА Новости.

Общероссийский народный фронт – это общественное движение, созданное в мае 2011 года по инициативе президента РФ Владимира Путина, которое объединяет активных и неравнодушных жителей страны. Лидером движения является Владимир Путин. Главные задачи ОНФ — контроль за исполнением указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни граждан.