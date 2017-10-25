Пушкова "приятно поразил" интерес СМИ к его Twitter

ЛОНДОН, 25 окт — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков рассказал, что некоторое время ничего не писал в своем микроблоге в Twitter, потому что находится в командировке. По словам политика, его приятно удивил тот факт, что СМИ "потеряли его" из-за того, что он писал мало сообщений.

"Меня в каком-то смысле приятно поразило, что так внимательно следят за моей Twitter-активностью, что даже забеспокоились", — сказал Пушков в среду, отвечая на вопрос РИА Новости. Он сказал, что программа поездки очень насыщенная, поэтому он все время был занят.

"В итоге просто не осталось времени на то чтобы писать твиты, это не сигнал тревоги", — сказал политик, пообещав "компенсировать" свое отсутствие в социальной сети.

"Вообще если учесть, что у меня 325 тысяч человек фоловеров, то я считаю, что это мое индивидуальное средство массовой информации. Я посмотрел тиражи некоторых наших газет — не хочу никого обижать — и пришел к выводу, что мой Twitter не менее эффективен, чем как минимум две-три газеты вместе взятые, судя по реакции на него и объему восприятия", — заключил сенатор.