Эксперты: форум "Сообщество" позволяет власти и гражданам наладить контакт

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Форум "Сообщество" призван наладить диалог между властью и обществом считают эксперты.

По словам Александра Точенова, заместителя секретаря Общественной палаты РФ, подобные мероприятия не просто налаживают двустороннее движение между властью и гражданами, но и позволяют узнать новое, обменяться опытом.

Кроме того, по словам экспертов, возникает взаимодействие между федеральным центром и регионами. "Они взаимно обогащают друг друга, лучше узнают федеральную повестку, подходы, какие вопросы сейчас наиболее актуальны на федеральном уровне, в чем они могут поучаствовать", — отметил Максим Григорьев, первый заместитель председателя комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты РФ.

С другой стороны, представители федеральной власти видят, что волнует регионы, как "на земле" работает гражданское общество, какие вопросы волнуют, которые идут снизу, добавил он.

Важно, что на таких форумах возникает возможность "высветить" тех или иных представителей местного гражданского общества, которых региональная власть не видит или не замечает активность с их стороны, подчеркнул Григорьев. "За счет федерального участия возникает возможность показать новых людей региональной власти, что в том числе обогащает региональную власть", — сказал он.

Эксперты возлагают большие надежды на предстоящий завершающий форум в столице.

"Он будет большой, итоговый, там будет много интересного. Завершается годовой цикл, и мы уже готовимся к следующим этапам", — отметил Точенов.

Этот форум налаживает отношения между властью и обществом, позволяет решить многие проблемы граждан, подчеркнул он.

"Для чего мы и существуем, для чего создаются общественные организации, для чего созданы общественные палаты, — чтобы было чуть-чуть получше, власть слышала людей, и люди слышали власть, это двухстороннее движение", — заключил Александр Точенов.

Форум "Сообщество" проходил в течение 2017 года. В каждом федеральном округе представилась возможность обсудить наиболее проблемные и актуальные вопросы общества — в Ярославле (февраль, ЦФО), Красноярске (март, СФО), Казани (апрель, ПФО), Ростове-на-Дону (июнь, ЮФО), Тюмени (июль, УФО), Ставрополе (СКФО), Санкт-Петербурге (СЗФО), Владивостоке (ДФО).

Завершил череду окружных форум в Санкт-Петербурге. Он в некотором смысле предвосхищает итоговый форум, который пройдет в Москве 3-4 ноября.