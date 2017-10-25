В Госдуме поддержали внесудебную блокировку сайтов запрещенных организаций

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал принять в первом чтении законопроект, предусматривающий внесудебную блокировку сайтов запрещенных в РФ организаций.

Документ был внесен на рассмотрение Госдумы в конце сентября. Авторами законопроекта выступили депутаты Юрий Швыткин ("Единая Россия"), Александр Ющенко (КПРФ), Олег Николаев ("Справедливая Россия"). Соответствующие поправки предлагается внести в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

"Законопроектом предлагается предусмотреть возможность внесудебного ограничения доступа к информационным ресурсам запрещенных в России организаций, что позволит своевременно блокировать распространяемые ими информационные материалы", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Предлагается статью закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", устанавливающую возможность незамедлительной блокировки информационного ресурса Роскомнадзором по требованию генеральной прокуратуры, дополнить случаями обнаружения в интернете материалов, изданных и распространяемых иностранной или международной неправительственной организацией, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в законодательстве есть норма о возможности признания по решению Генпрокуратуры деятельности иностранных или международных неправительственных организаций, представляющих угрозу основам конституционного строя РФ, обороноспособности страны или безопасности государства, нежелательной на территории России.

"Такое признание влечет за собой запрет на распространение информационных материалов, издаваемых и распространяемых организацией, в том числе, через средства массовой информации и с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", — отмечают авторы законопроекта.

В настоящее время нежелательной на территории РФ признана деятельность 11 иностранных и международных неправительственных организаций.

"При этом ни один из сайтов, используемых данными организациями, не заблокирован. Вместе с тем, подобные ресурсы используются для подготовки и распространения материалов, направленных на дискредитацию внутренней и внешней политики России… Такая ситуация обусловлена сложностями существующей процедуры блокировки интернет-ресурсов, используемых иностранными и международными неправительственными организациями, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ", — говорится в пояснительной записке.