МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Современное телевидение в условиях оттока аудитории в интернет и на нишевые каналы должно сосредоточиться на производстве контента, который можно легко распространять через паблики, мессенджеры и интернет-мемы; в этой ситуации наибольшие перспективы есть у региональных компаний, заявил председатель комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи ГД Леонид Левин.

"Мне кажется, чтобы существовать сегодня в современном мире, телекомпания должна стать контентной компанией, стать производителем содержания, которое распространяется по всем каналам, включая паблики, мессенджеры, соцсети. Этот контент должен иметь реальные шансы распространяться в вирусном, межличностном общении, в виде в том числе мемов, вы знаете, это такой новый формат общения пользователей между собой", — сказал Левин в ходе работы конгресса Международного конгресса "Национальной ассоциации телерадиовещателей" (НАТ).

"И здесь перспективы регионального телевидения представляются мне даже более серьезными, чем федерального. Потому что локальный контент всякого рода — в хорошем смысле стереотипный, говоря современным языком, "мемасики" — является сутью общения вне крупнейших городов Российской Федерации уже многие годы, а умение идентифицировать обмен такого рода информацией посильно и свойственно многим региональным коллективам", — рассказал депутат.

По его словам, повестка федеральных каналов сегодня ориентируется на резонансный региональный контент. "Все, что так или иначе вызывает какой то резонанс в регионе, выходит в сеть, федеральные каналы с удовольствием подхватывают", — сказал Левин.

При этом отток аудитории от федеральных каналов, по мнению депутата, происходит не только из-за роста популярности новых медиа, но и из-за ухудшения качества контента самих телеканалов.

"Пережевывание годами одних и тех же тем, приглашение одних и тех же экспертов, отсутствие свежих форматов, разнообразная эксплуатация темы насилия — все это, конечно, отвращает аудиторию, и она уходит не просто в интернет, она уходит в нишевые каналы, она ищет для себя то, что бы ей было интересно", — отметил Левин.

Конгресс Национальной ассоциации телерадиовещателей проводится с целью содействия развитию информационной среды и формирования современной отечественной телевизионной отрасли, повышения ее творческой, технологической и коммерческой конкурентоспособности.

В работе международного форума ежегодно принимают участие представители Государственной Думы РФ, министерства связи и массовых коммуникаций РФ, Роскомнадзора, федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, РТРС, федеральных и региональных телерадиокомпаний, операторов связи, телекоммуникационных производителей, компаний-медиаизмерителей, рекламных агентств, производителей и агрегаторов контента, международных организаций в сфере связи и телерадиовещания.