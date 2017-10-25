МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Современное телевидение в условиях оттока аудитории в интернет и на нишевые каналы должно сосредоточиться на производстве контента, который можно легко распространять через паблики, мессенджеры и интернет-мемы; в этой ситуации наибольшие перспективы есть у региональных компаний, заявил председатель комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи ГД Леонид Левин.
"И здесь перспективы регионального телевидения представляются мне даже более серьезными, чем федерального. Потому что локальный контент всякого рода — в хорошем смысле стереотипный, говоря современным языком, "мемасики" — является сутью общения вне крупнейших городов Российской Федерации уже многие годы, а умение идентифицировать обмен такого рода информацией посильно и свойственно многим региональным коллективам", — рассказал депутат.
При этом отток аудитории от федеральных каналов, по мнению депутата, происходит не только из-за роста популярности новых медиа, но и из-за ухудшения качества контента самих телеканалов.
"Пережевывание годами одних и тех же тем, приглашение одних и тех же экспертов, отсутствие свежих форматов, разнообразная эксплуатация темы насилия — все это, конечно, отвращает аудиторию, и она уходит не просто в интернет, она уходит в нишевые каналы, она ищет для себя то, что бы ей было интересно", — отметил Левин.
Конгресс Национальной ассоциации телерадиовещателей проводится с целью содействия развитию информационной среды и формирования современной отечественной телевизионной отрасли, повышения ее творческой, технологической и коммерческой конкурентоспособности.