Минфин: пенсии военных будут проиндексированы, средства на это есть

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Глава министерства финансов Антон Силуанов заверил, что поручение президента РФ об индексации пенсий бывшим военнослужащим будет исполнено, в бюджете на это есть средства. Об этом он сказал на совещании президента РФ с членами правительства.

Ранее в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства глава государства поручил проиндексировать пенсии военным пенсионерам и приравненным к ним лицам с 1 января 2018 года синхронно с другими категориям пенсионеров.

"Владимир Владимирович, у нас доходы в текущем году позволяют выполнить ваше поручение по индексации пенсий военным пенсионерам и приравненным к ним лицам с 1 января следующего года. Такие решения мы учтем в текущем году и ваше решение выполним", — сказал Силуанов.