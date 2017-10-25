Для школьников проведут интернет-олимпиаду о выборах-2018

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Интернет-олимпиада среди учащихся старших классов, организованная российским Центризбиркомом и посвященная выборам президента России, пройдет с 1 ноября по 25 декабря в два этапа, сказала секретарь ЦИК Майя Гришина.

Президентские выборы в России пройдут в марте 2018 года.

"У нас предусмотрено проведение интернет-олимпиады среди учащихся старших классов образовательных организаций общего образования, посвященной выборам президента РФ. В представленном вам проекте отмечено, что олимпиада проводится с 1 ноября по 25 декабря текущего года совместно с избирательными комиссиями субъектов РФ", — сказал Гришина.

Она добавила, что олимпиада пройдет в два этапа: региональный и заключительный. "Мы считаем правильным через детей, через школьников также выявлять тех, кто хорошо знает право, вопросы истории организации выборов президента. Вот на это нацелено наше мероприятие", — сказала секретарь ЦИК.

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова при этом отметила важность того, чтобы при проведении олимпиады "не было никакой обязаловки, формального подхода". "Наша задача — показать, что это может быть интересно", — подчеркнула она.

Гришина отметила, что победителей этой олимпиады, "к сожалению, по-прежнему не будут иметь бонусы при приеме в вузы". "Мы пока еще никак не можем со всеми программами школьников выйти на эту историю, чтобы это зачитывалось. Надо все-таки в будущем над этим работать", — заключила она.