Путин сообщил, когда проиндексируют пенсии бывшим военнослужащим

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ проиндексировать пенсии бывшим военнослужащим и приравненным к ним категориям с 1 января 2018 года.
Он пояснил, что это коснется в том числе сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих Росгвардии.
"Но для того, чтобы нам это сделать, нам нужно предусмотреть деньги уже в этом году, поскольку пенсии военным пенсионерам выплачиваются месяцем раньше. То есть если мы с 1 января проиндексируем, то деньги нужно выплачивать в декабре. Для этого они должны быть. У нас доходы бюджета это позволяют", — добавил президент.