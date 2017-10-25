Путин сообщил, когда проиндексируют пенсии бывшим военнослужащим

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ проиндексировать пенсии бывшим военнослужащим и приравненным к ним категориям с 1 января 2018 года.

© РИА Новости / Александр Кряжев Перейти в фотобанк Силуанов: пенсии работающих пенсионеров не будут индексировать в 2018 году "Я посмотрел, в бюджете на 2018 год предусмотрены индексации для военнослужащих с 1 января, а индексация пенсий военным пенсионерам — с 1 февраля. Это касается 2,6 миллиона человек. Думаю, нужно сделать так, как мы делали раньше, сделать это синхронно тоже, с 1 января проиндексировать пенсии военным пенсионерам и приравненным к ним лицам", — сказал Путин на совещании с членами правительства.

Он пояснил, что это коснется в том числе сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих Росгвардии.

"Но для того, чтобы нам это сделать, нам нужно предусмотреть деньги уже в этом году, поскольку пенсии военным пенсионерам выплачиваются месяцем раньше. То есть если мы с 1 января проиндексируем, то деньги нужно выплачивать в декабре. Для этого они должны быть. У нас доходы бюджета это позволяют", — добавил президент.