Мизулина: странно, что черные списки фанатов есть, а реестра педофилов нет

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Сенатор Елена Мизулина выступила за создание в России единого реестра всех отбывших наказание за сексуальные преступления против детей; по ее словам, "ряд общественных организаций" готовы профинансировать эту инициативу.

"Считаю, что крайне необходим административный надзор за теми лицами, кто отбыл наказание за преступления сексуального характера против детей. Необходимо создание единого реестра всех осужденных за педофильские преступления. Странно получается, что "черные списки" футбольных фанатов можно создать, а педофилов — нет. Ряд общественных организаций готовы создать такие реестры и без бюджетных средств", — написала Мизулина в Facebook

Она также заявила о необходимости введения электронных браслетов для осужденных за педофилию, что позволяло бы следить за отбывшими наказание после выхода из мест заключения. Срок, в течение которого педофил находится под пристальным вниманием правоохранительных органов, должен зависеть от тяжести совершенного им преступления, но не менее 10 лет, полагает сенатор.

"Волевые решения по решению этой проблемы уже назрели. Так, общественные организации и граждане, которые занимаются борьбой с педофилами, предлагают вынести антипедофильские законопроекты на референдум. Я считаю, что это предложение общественности очень правильное, по закону такого рода законопроекты могут быть предметом референдума", — заявила Мизулина.

Пока, подчеркнула парламентарий, не удается переломить тенденцию роста преступлений сексуального характера, совершенных в отношении малолетних. Она привела данные СМИ, согласно которым только за первое полугодие 2017 года в России возбуждено 7 тысяч уголовных дел такого рода.