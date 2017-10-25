Профсоюзы предложили будущим губернаторам пройти тренинг выживания на МРОТ

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков предлагает проводить тренинг по выживанию на МРОТ для будущих губернаторов, по его мнению, это поможет руководству регионов ускорить повышение оплаты труда.

"Тренинг для руководителей, губернаторов областей, где они прыгают с семиметровой скалы в озеро в одежде, это экзотично? Экзотично. Интересно? Интересно. Но туда надо включить такой эксперимент, как выживание месяц на МРОТ или два месяца", — предложил Шмаков на заседании Генсовета ФНПР.

"Когда они станут губернаторами, тогда они буду больше прислушиваться к предложениям профсоюзов о том, какой должен быть МРОТ в данном регионе, а дальше из этого будет состоять МРОТ общероссийский", — заявил глава ФНПР, отметив, что в настоящее время МРОТ является крайне низким.

Шмаков также добавил, что в России должна быть внедрена система обязательной ежегодной индексации зарплат.