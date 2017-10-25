В Москве в два раза вырастут соцвыплаты ветеранам и малообеспеченным семьям

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Власти Москвы повысят социальные выплаты сразу нескольким льготным категориям граждан: пенсии столичных пенсионеров вырастут до 17,5 тысяч рублей, пособия малообеспеченным семьям вырастут в 5 раз, а выплаты матерям-одиночкам увеличатся до 15 тысяч рублей, заявил мэр столицы Сергей Собянин в среду.

"После обсуждения с Советом ветеранов Москвы выхожу с инициативой о повышении минимальной московской пенсии с 14,5 до 17,5 тысяч рублей. Увеличение доплат пенсий коснётся более миллиона пожилых людей", — сказал Собянин, выступая с ежегодным отчётом в Мосгордуме.

Мэр также предложил повысить в два раза ежемесячную денежную компенсацию ветеранам труда, труженикам тыла и гражданам, пострадавшим от политических репрессий. Также в два раза, по словам мэра, увеличатся городские пособия ветеранам Москвы, участникам обороны Москвы.

Как отметил градоначальник, базовые пособия на ребёнка в малообеспеченной семье повысятся от 2 до 5 раз, а выплаты матерям-одиночкам вырастут до 15 тысяч рублей.