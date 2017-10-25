В Минтруде рассказали, как и когда вырастут оклады госслужащих

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Оклады федеральных госслужащих планируется повышать в 2019 и 2020 годах на 4%, заявила РИА Новости замминистра труда России Любовь Ельцова.

Ранее Минтруд сообщил о подготовке проекта об увеличении окладов работников федеральных государственных органов на 4% с 1 января 2018 года. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В ведомстве также отметили, что оклады сотрудникам госорганов в последний раз повышали в 2013 году.

"С 1 октября в 2019 и 2020 году также запланирована индексация на 4%", — сказала Ельцова. Она добавила, что у работников территориальных подразделений федеральных министерств и служб невысокая зарплата по сравнению органами власти самих регионов.

По словам замминистра, эта мера внесет свой вклад в изменение реальных доходов населения.