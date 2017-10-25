Изменений в ситуации с Сенцовым не появилось, заявил Песков

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Изменений в ситуации с осужденным в РФ за подготовку терактов в Крыму украинским режиссером Олегом Сенцовым, которые бы могли привести к его освобождению, не появилось, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никаких изменений нет, мне нечего вам сказать, каких-то новых элементов не появилось", — сказал Песков журналистам, комментируя заявления выразившей желание участвовать в качестве кандидата в выборах президента Ксении Собчак о необходимости освободить Сенцова.

Путин в декабре прошлого года в ходе совместного заседания совета при президенте РФ по культуре и искусству и совета при президенте по русскому языку отметил, что Сенцов был осужден не за творчество, а за то, что посвятил себя террористической деятельности, решение суда по его делу вынесено и для его освобождения нужно, чтобы "созрели" определённые условия.

Украинский режиссер Олег Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к 10 годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, ранее получили по семь лет заключения.