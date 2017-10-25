Госдума приняла закон о коллективном управлении авторскими правами

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Госдума приняла в третьем чтении пакет правительственных законопроектов, которыми регулируется деятельность организаций по управлению авторскими и смежными правами на коллективной основе. Поправками также устанавливаются штрафы до 200 тысяч рублей за уклонение от обязанности организаций по управлению правами на коллективной основе раскрывать бухгалтерскую отчетность.

Соответствующие поправки предлагается внести в Гражданский кодекс (ГК) РФ и Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ.

В ГК РФ предлагается обязать аккредитованные организации по управлению правами на коллективной основе в целях повышения "прозрачности" своей деятельности раскрывать информацию о них, в том числе информацию о деятельности, осуществляемой специальными фондами аккредитованных организаций, в соответствии с утверждаемым правительством РФ стандартом раскрытия информации.

Предлагается обязать такие организации и их специальные фонды проводить по итогам финансового года аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности с последующим их размещением на сайте компании. Годовая отчетность должна быть доступна на официальном сайте в течение 5 лет.

Также предлагается дополнить ГК РФ положением о создании в аккредитованных организациях наблюдательного совета для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью такой организации, принятия решения о создании специальных фондов и контроля за расходованием этими фондами денежных средств.

За уклонение от обязанности организаций по управлению правами на коллективной основе раскрывать бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также отчетность фонда, и неисполнение обязательств по проведению обязательного аудита, предлагается установить административную ответственность с максимальными штрафами до 200 тысяч рублей.