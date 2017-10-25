Госдума приняла закон о коллективном управлении авторскими правами

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Госдума приняла в третьем чтении пакет правительственных законопроектов, которыми регулируется деятельность организаций по управлению авторскими и смежными правами на коллективной основе. Поправками также устанавливаются штрафы до 200 тысяч рублей за уклонение от обязанности организаций по управлению правами на коллективной основе раскрывать бухгалтерскую отчетность.
В ГК РФ предлагается обязать аккредитованные организации по управлению правами на коллективной основе в целях повышения "прозрачности" своей деятельности раскрывать информацию о них, в том числе информацию о деятельности, осуществляемой специальными фондами аккредитованных организаций, в соответствии с утверждаемым правительством РФ стандартом раскрытия информации.
Предлагается обязать такие организации и их специальные фонды проводить по итогам финансового года аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности с последующим их размещением на сайте компании. Годовая отчетность должна быть доступна на официальном сайте в течение 5 лет.
Также предлагается дополнить ГК РФ положением о создании в аккредитованных организациях наблюдательного совета для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью такой организации, принятия решения о создании специальных фондов и контроля за расходованием этими фондами денежных средств.
За уклонение от обязанности организаций по управлению правами на коллективной основе раскрывать бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также отчетность фонда, и неисполнение обязательств по проведению обязательного аудита, предлагается установить административную ответственность с максимальными штрафами до 200 тысяч рублей.