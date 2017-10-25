В Кремле не запланировано мероприятий к 100-летию революции, заявил Песков

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. В Кремле не планируется проведение каких-либо мероприятий, посвященных 100-летию революции, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В Кремле каких-то мероприятий по этому поводу не планируется", — сказал Песков в среду, отвечая на просьбу подтвердить или опровергнуть информацию о том, Кремль отказался от любых празднований годовщины революции 1917 года.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, предполагалось ли так изначально, Песков добавил: "Никто ни от чего не отказывался".

На еще один вопрос, в связи с чем, Песков заметил: "А в связи с чем это нужно праздновать, объясните мне. Не совсем понимаю вопроса".