Приморский прокурор предложил чиновникам сесть на "диету" сирот

ВЛАДИВОСТОК, 25 окт – РИА Новости. Прокурор Приморья Сергей Бессчасный, выступая на заседании Законодательного собрания региона в среду, предложил чиновникам края "сесть на диету" и питаться за 182 рубля в день – именно эта сумма сегодня выделена на питание детей-сирот.

Прокурор рассказал депутатам, что в ходе проверок вскрыты факты несоответствия рациона питания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, установленным нормам. Также, по его словам, занижаются объемы приготовленных блюд, что обусловлено недостаточным финансированием специализированных организаций из бюджета края.

Прокурор отметил, что с июля удалось добиться увеличения средств, предусмотренных на питание детей, со 157 рублей 65 копеек до 182 рублей. Кроме того, администрацией края предусмотрено дальнейшее финансирования расходов: с 1 января 2018 – 210 рублей, с 1 января 2019 года – 241 рубль 50 копеек.

"Вы только вдумайтесь в эти цифры! В день на питание ребенка-сироты край выделяет 182 рубля, то есть порядка 45 рублей на завтрак, обед, полдник, ужин и второй ужин!…Согласно произведенным специалистами расчетам, средняя стоимость расходов на питание в настоящее время составляет порядка 271 на одного ребенка в день", — сказал прокурор.

"А как объяснить ребенку, что кормить его в соответствии с требованиями норматива взрослые дяди и тети готовы не ранее 2019 года?! А может нам предложить равнодушным чиновникам департамента образования и науки сесть на подобную диету?.. Предлагаю депутатам объединить усилия в решении данного вопроса и предусмотреть в бюджете края необходимые средства", — добавил Бессчасный.