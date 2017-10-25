Kaspersky мешает противоправным проектам американцев, заявил Никифоров

ЕРЕВАН, 25 окт — РИА Новости. Программное обеспечение российской компании "Лаборатория Касперского" мешает американским противоправным проектам тем, что слишком хорошо ловит вирусы, заявил глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров в среду в кулуарах перед заседанием Евразийского межправительственного совета.

"Антивирусы "Касперского" так хорошо ловят вирусы, что я считаю, что они просто мешают реализации каких-то противоправных проектов американских спецслубж", — сказал Никифоров.

Министерство внутренней безопасности США (МВБ) 13 сентября опубликовало директиву, которой предписало всем госучреждениям и связанным с ними компаниям в трехмесячный срок начать реализацию мер по прекращению использования программ "Лаборатории Касперского", поскольку они, по мнению ведомства, могут быть использованы для нанесения ущерба нацбезопасности США. В "Лаборатории Касперского" в ответ заверили, что компания не помогает какому бы то ни было правительству в попытках кибершпионажа или агрессивной деятельности в киберпространстве.

"Проблема не в антивирусах — я никогда не поверю, что там есть какие-то компоненты кода, которые что-то могут санкционированно отправлять — это было бы выяснено и подтверждено", — отметил Никифоров.

Возникновение вопросов по использованию ПО российской компании госслужбами США, по мнению министра, "скорее скажется на имидже США".

Никифоров заявил, что проблему представляют не продукты "Лаборатории Касперского", а сами американские продукты — мобильные операционные системы Goodle, Microsoft, Apple, которые установлены на технических средствах.

Он предположил, что такие операционные системы, как это продемонстрировали WikiLeaks и экс-сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден, могут представлять угрозу безопасности людей и приводить к незаконной слежке за людьми.

"Это не подпадает ни под какие международные нормы и правила, и перекладывать с больной головы на здоровую и в чем-то обвинять "Касперского", особенно со стороны американцев, совершенно недопустимо. Мы считаем, что американцы пытаются обвинить других в том, что делают сами для того, чтобы продолжить эту незаконную историю", — заключил министр.