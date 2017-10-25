Депутат извинился за слова о мужчинах-лентяях с доходом в 30 тысяч рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Депутат думы Березовского городского округа, расположенного в Свердловской области, Андрей Брусницин извинился за то, что назвал мужчин, получающих 30 тысяч рублей, лентяями, сообщил в среду РИА Новости председатель думы Евгений Говоруха.

По данным местных СМИ, ранее на заседании думы Березовского городского округа, на котором обсуждалось повышение тарифа на отопление, депутат Андрей Брусницин заявил: "Если мужчина получает 30 тысяч рублей, это не мужчина, это лентяй. Если люди хотят зарабатывать, они зарабатывают".

"Он извинился сразу. Ему не дали договорить, поднялся шум и он не закончил речь. Дело в том, что мы обсуждали вопрос социально-острый. Возникли споры. Волна эмоциональная накрыла. Но он тут же собрался и извинился. Никого обидеть не хотел. Я как председательствующий был вынужден призвать зал к порядку. Думе нередко приходится обсуждать острые вопросы, возникают мнения "за" и "против". Иногда эмоции перекрывают. Но это редкий случай. Ситуация сразу же была урегулирована", — сказал Говоруха.

По информации прессы, в 2016 году Брусницин заработал 2 миллиона 405 тысяч рублей.