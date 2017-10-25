Совфед предложил обеспечить господдержку зверобоям и оленеводам Чукотки

ВЛАДИВОСТОК, 25 окт – РИА Новости. Совет Федерации предлагает рассмотреть вопрос об оказании господдержки зверобоям и оленеводам Чукотки, сообщает правительство региона.

В Совете Федерации в рамках Дней Чукотки обсуждались вопросы развития агропромышленного комплекса и обеспечения рационального природопользования в регионе.

"По итогам расширенного заседания Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Государственной Думе рекомендовано ускорить рассмотрение и принятие проекта федерального закона "О любительском рыболовстве". Также предлагается рассмотреть вопрос об оказании государственной поддержки на создание условий по переработке продукции морского зверобойного промысла. В частности, в перечень сельхозтехники, которая приобретается с государственной поддержкой, будут включены вездеходы для оленеводов", — говорится в сообщении.

Также будут выделены дотации на поддержку птицеводства, федеральную субсидию получит и морской зверобойный промысел.