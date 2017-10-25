Кинотеатры "Москино" подключат к городской сети Wi-Fi

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Все кинотеатры сети "Москино" до конца года подключат к бесплатному Wi-Fi, сообщает официальный портал мэра столицы.

Чтобы обеспечить равномерное покрытие, в зданиях будут определены оптимальные места для установки точек доступа к интернету. Сеть будет действовать только внутри кинотеатров, ее скорость составит не менее одного мегабита в секунду на каждого пользователя.

"Бесплатный Wi-Fi — обязательный атрибут современного общественного пространства. Для посетителей кинотеатров он нужен, например, чтобы вызвать такси через мобильное приложение после окончания сеанса, позвать друзей на бесплатный показ в соцсетях", — пояснили в пресс-службе Департамента информационных технологий Москвы.

Для того чтобы подключится к бесплатному интернету в кинотеатре, нужно найти в списке доступных сетей Moscow_ Wi-Fi _Free и авторизоваться. Это можно сделать двумя способами: с помощью аккаунта на mos.ru или через СМС. В первом случае для подключения нужно ввести логин и пароль, во втором — указать свой номер телефона, на который придет сообщение с кодом.

Городской бесплатный Wi-Fi действует на 200 улицах в центре Москвы и в 24 столичных парках. В сети одновременно могут работать до 15 тысяч устройств. В начале следующего года планируется увеличить количество точек уличного интернета в центре города.