Вирус BadRabbit не затронул крупнейших сотовых операторов

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Крупнейшие российские сотовые операторы работают в штатном режиме, атака вируса-шифровальщика BadRabbit их не затронула, сообщили РИА Новости в компаниях.

Во вторник Киевский метрополитен и Одесский аэропорт заявили о хакерских атаках на свои банковские и информационные системы. Информационное агентство "Интерфакс" и петербургское издание "Фонтанка.ру" также сообщили, что подверглись кибератакам вируса-шифровальщика, которому эксперты дали имя BadRabbit. Злоумышленники требуют в качестве выкупа за расшифровку файлов 0,05 биткоина (по текущему курсу это около 283 долларов). Распространение вируса, по данным экспертов, происходило через зараженные СМИ.

Представители "Мегафона", Tele2 и "Вымпелкома" (бренд "Билайн") сообщили, что работают в штатном режиме.

"На ресурсы МТС ежедневно происходят попытки различного уровня атак, мы успешно их отражаем", — сказали в пресс-службе МТС.