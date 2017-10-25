Хакамада рассказала о переговорах с террористами на Дубровке

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Российский политик Ирина Хакамада, которая одной из первых вступила в переговоры с террористами во время теракта на Дубровке осенью 2002 года, рассказала РИА Новости, что главной целью переговорщиков было тянуть время, чтобы боевики не убивали заложников.
"В тот день, когда меня позвали на переговоры, просили помочь – я была в шоковом состоянии от того, что произошло. И, конечно, меня пугала цифра заложников, я понимала, что это уже просто не мелкий террористический акт, это какая-то сумасшедшая политическая акция, которая может повлечь огромное количество жертв, и когда я решила туда идти, то у меня вообще все мысли о себе вылетели", — рассказала Хакамада РИА Новости.
План крупномасштабного теракта в Москве был разработан летом 2002 года в штабе лидера чеченских бандформирований – "президента Ичкерии" Аслана Масхадова. Он включал не только захват нескольких сотен заложников в здании во время культурного мероприятия, но и подрыв начиненных взрывчаткой автомобилей в местах массового скопления мирных граждан. Главой диверсионно-террористической группы был назначен полевой командир Мовсар Бараев. В захвате заложников в Москве предполагалось участие около 50 боевиков, половину из которых должны были составлять женщины-смертницы.
Всего в заложники были захвачены свыше девятьсот человек, в том числе иностранцы. Боевики уложили бомбы вдоль стен зрительного зала на расстоянии пяти метров друг от друга, а в центре него и на балконе разместили металлические баллоны, рядом с которыми постоянно дежурили смертницы. Запланированные взрывы должны были идти навстречу друг другу, уничтожая все живое. Для этого был сделан центральный пульт управления.
Некоторым заложникам разрешили позвонить родным, сообщить о захвате и о том, что за каждого убитого или раненого боевика террористы будут расстреливать по 10 человек.
Хакамада считает, что тактика переговоров была правильная. "Потому что позвали по списку, кто был в Москве, все зашли, и (Иосиф — ред.) Кобзон, и я, и (журналист Анна — ред.) Политковская ночью, и каждый что смог, то сделал: и тянул время, не увеличивая жертвы, и переговоры шли непрерывно, поэтому, тактика была правильная", — сказала она.
С каждым часом боевики вели себя все более агрессивно. Они заявили, что утром 26 октября начнут убивать заложников. Захват здания разрабатывался Оперативным штабом с первых минут. Чтобы избежать несанкционированного взрыва и массовых жертв, было принято решение применить нервно-паралитический газ. В ночь на 26 октября одна из групп спецназа проникла на первый этаж здания, проделала небольшие отверстия в стенах и перегородках, с помощью которых удалось получить доступ к вентиляции, а также установить видеоаппаратуру. Около шести часов спецназ начал штурм. В 6.30 официальный представитель ФСБ сообщил, что Театральный центр находится под контролем спецслужб, Мовсар Бараев и большая часть террористов уничтожены. Около 8 часов утра заместитель главы МВД Владимир Васильев сообщил, что освобождено более 750 заложников, погибли 67 человек. В больницы с разными степенями отравления попали шесть с половиной сотен заложников, часть из них врачам не удалось спасти.
"Не была оказана военная помощь, как на войне, на фронте – прямо на ходу каждому человеку индивидуально исходя из его положения, исходя из его физического состоянии в сознании, без сознания и так далее", — сказала она.
"Потом была тоже не оказана высокопрофессиональная медицинская помощь по приведению организма в порядок. Эти последствия газа были тяжелыми… Ну и, соответственно, компенсации вовремя не были выплачены серьезные", — отметила она.