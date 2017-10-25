BadRabbit: вирус назвали модифицированной версией NotPetya

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Вирус-шифровальщик Bad Rabbit, атаковавший во вторник российские СМИ и украинские компании, является модифицированной версией вируса NotPetya, который поразил IT-системы организаций в нескольких странах в июне. Об этом сообщается на сайте компании Group-IB, специализирующейся на расследовании киберпреступлений.

BadRabbit

"В ходе анализа установлено, чтоявляется модифицированной версией NotPetya с исправленными ошибками в алгоритме шифрования. Код BadRabbit включает в себя части, полностью повторяющие NotPetya", — утверждают специалисты.

Отмечается, что на связь атаки с использованием BadRabbit с предыдущей атакой NotPetya указывают совпадения в коде. В текущей атаке поменялось количество искомых имен процессов, а сама функция вычисления хеша была скомпилирована в виде отдельной функции компилятором.

Источник распространения вируса

Group

Специалисты компании-IB определили доменное имя, откуда началось распространение вируса. Эксперты выяснили, что IP домена, раздававшего вредоносное программное обеспечение, связан с пятью ресурсами, на владельцев которых зарегистрированы множество других сайтов, в том числе фарм-партнерок.

"Расследование показало, что раздача вредоносного ПО проводилась с ресурса 1dnscontrol.com. Доменное имя 1dnscontrol.com имеет IP 5.61.37.209", — говорится в сообщении на сайте компании.

Большинство жертв атаки – в России

BadRabbit

Атака нового вируса-шифровальщиканаправлена, прежде всего, на корпоративные сети, сообщается в блоге "Лаборатории Касперского"

"По нашим наблюдениям, большинство жертв атаки находится в России. Также мы наблюдаем похожие атаки на Украине, в Турции и Германии, но в значительно меньшем количестве", — заявил РИА Новости руководитель отдела антивирусных исследований "Лаборатории Касперского" Вячеслав Закоржевский.

Подробности кибератаки сотрудникам "Лаборатории Касперского" установить пока не удалось. "Используются методы, похожие на те, что мы наблюдали в атаке ExPetr, однако связь с ExPetr мы подтвердить не можем", — говорится в сообщении.

Название BadRabbit фигурирует на странице в даркнете, на которую создатели вируса отправляют за информацией. За расшифровку данных хакеры требуют перевести на их счета сумму в 0,05 биткойна — примерно 283 доллара или 15,7 тыс. рублей, отметили в "Лаборатории Касперского".

Второй раз за полгода

Атака вируса-шифровальщика началась в минувший вторник. Среди жертв "Плохого кролика" оказались, в частности, российское информационное агентство "Интерфакс" и интернет-газета "Фонтанка". Пострадали также ресурсы Одесского аэропорта, Киевского метрополитена и Министерства инфраструктуры Украины.

Глобальная атака вируса-вымогателя NotPetya 27 июня поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов. Киберполиция Украины заявила, что атака вируса-вымогателя произошла посредством программы "M.E.doc".