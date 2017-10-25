При контроле за ветлекарствами будут применять риск-ориентированный подход

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Кабмин РФ постановил применять метод риск-ориентированного подхода при проверке предпринимателей, занимающихся обращением ветеринарных лекарств, документ размещен на сайте правительства в среду.
Так, ввозятся четыре категории риска: значительная, средняя, умеренная и низкая.
На объектах государственного надзора, отнесённых к значительной категории риска, плановые проверки будут проводиться не чаще, чем раз в три года. На объектах среднего риска – не чаще, чем раз в четыре года, категории умеренного риска – на чаще чем один раз в пять лет.
В отношении объектов, отнесённых к категории низкого риска, плановые проверки не проводятся.
Сообщается, что метод проверки риск-ориентированным подходом в отношение лиц и организаций, занимающихся обращением ветеринарных лекарств, вступит в силу с первого января 2018 года.