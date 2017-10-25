"Милота им по вкусу". Как русские модели зарабатывают в Китае

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости, Ирина Халецкая. Многие девушки мечтают о подиуме, но получить такую работу в Европе или топовых fashion-компаниях России удается далеко не всем. Зато радужные карьерные перспективы для русских моделей открываются в Китае: дешевая рабочая сила и низкие налоги способствуют строительству многочисленных фабрик по производству одежды, поэтому спрос на услуги моделей высокий.

Быть моделью в Китае непросто и во многом экзотично. Уроженка Екатеринбурга Анастасия Брагина рассказала корреспонденту РИА Новости, как славянская красота покоряет китайские подиумы, почему китайцы любят обилие косметики и насколько опасна работа моделью без официальных документов.

Про работу для русских

Китай — страна перспектив с растущей экономикой. Цены на услуги моделей, по сравнению с Западом, ниже, поэтому модельные агентства Китая проводят съемки для каталогов и организуют шоу не только для своих компаний, но и для заказчиков из-за рубежа.

На иностранных моделях и артистах здесь не экономят. Я приезжала на заработки дважды. Первый раз было страшно, потому что я ничего не знала о Китае, практически не имела знакомых, кроме того, культура и образ жизни несколько отличаются от российских. Но спустя какое-то время начала привыкать и даже полюбила эту страну.

© Фото из личного архива Модель Анастасия Брагина на отдыхе в Китае © Фото из личного архива Модель Анастасия Брагина на отдыхе в Китае

Последние два года я работаю в модельном агентстве по контракту. Мне повезло с ними — зарплата платится вовремя и работа есть всегда. Сейчас я зарабатываю около 100 тысяч рублей в месяц плюс берусь за разные дневные подработки. Примерно 40% гонорара забирает китайское агентство, 10% — материнское агентство, которое трудоустраивало меня в России, а остальное достается мне.

Агентство оплачивает затраты на мое проживание и питание. Живу в уютной, аккуратной трехкомнатной квартире в центре Ханчжоу (Восточный Китай). Со мной живут еще три девушки.

Про отношение к иностранцам

Основные центры модельного бизнеса — Шанхай, Пекин, Гуанчжоу. Я работаю в Ханчжоу, где очень много иностранцев (их еще называют лаовай), буквально всех наций мира. Но больше всего китайцы любят русских.

Даже в такси водители часто спрашивают меня: "Русская?", а потом одобрительно кричат: "Путин!" В такие моменты невольно гордишься своей страной, потому что здесь тебя уважают. Когда идешь по улице, чувствуешь себя поистине звездой: кроме шуток, все хотят с тобой сфотографироваться.

Про белую кожу и большие глаза

В Китае несколько иные стандарты красоты — точнее, здесь ее воспринимают намного лояльнее, нежели в Европе или России. Если ты не очень высокая или объем бедер больше, чем стандарт, то у тебя все равно есть шансы стать фотомоделью. Китайцы любят европеек. И неважно, блондинка ты или брюнетка, все зависит от ситуации. Здесь нет условностей, обращают внимание на яркие черты во внешности. Нужно обязательно улыбаться, здесь любят открытый взгляд, большие глаза. Но девушка, которая не имеет какой-то индивидуальности, вряд ли получит хорошую работу.

Мы прилетели работать вчетвером, одна из нас выглядит очень молодо — китайцы постоянно заостряют на ней внимание. "Милота" им по вкусу. Они любят, когда девушка выглядит как ребенок (baby-face), белокожая (символ аристократии), блондинка.

Про косметику

В фотосессиях они используют много косметики, намного больше, чем это принято в России и Европе. Я, если честно, не люблю китайский мейкап, потому что от него часто бывает аллергия. Покупаю продукцию из Европы. Я крашусь в пепельный блонд, и сначала было крайне сложно объяснить, что это за оттенок. Блондирование здесь делают чуть желтоватое, не как в России.

© фото из личного архива Анастасии Брагиной Анастасия, её коллеги и менеджер © фото из личного архива Анастасии Брагиной Анастасия, её коллеги и менеджер

Про съемки и обильную ретушь

Моя подруга красит волосы в яркий красный цвет. На это у нее ушло около 30 тысяч рублей, потому что здесь не всегда понимают, что тебе хочется. Объясняешь вроде бы четко, а результат все равно совсем другой. Переделать просто так не выйдет, поэтому приходится тратить еще деньги на восстановление и так далее.

С китаянками у нас конкуренции нет, потому что у них свои рабочие условия, у нас свои. У русских девушек очень много вариантов для работы, в частности для интернет-магазинов типа "Тао Бао", в рекламе различных косметических средств, товаров быта.

Фотографы в Китае делают качественные снимки, но странно обрабатывают их. Чересчур много ретуши, иногда себя не узнаешь. Зачастую идеи для фото берут у западных изданий. Фото они ищут в интернете, потом показывают тебе и просят повторить.

Про сложный язык

Когда я прилетела в Китай, не имела навыков общения на китайском языке, а английский откровенно хромал. Но, общаясь с менеджерами и клиентами, я быстро выучила его. Китайцы плохо говорят по-английски, поэтому важно знать хотя бы несколько расхожих фраз.

Лучше учить язык и общаться с его носителями — это избавит от лишних проблем, например, когда ты не до конца понимаешь, что от тебя хотят увидеть на кастинге или во время съемки.

Пища и окружение

Как известно, еда здесь совсем другая, нежели европейская. Здесь едят много пряностей, чеснока, лука, отсюда соответствующий запах. Сейчас я уже не готова отказаться от этой кухни — привыкла и полюбила. Когда я впервые прилетела сюда, то не понимала, как китайцы себя ведут, некоторые моменты пугали или удивляли. Но это лишь особенности культуры, которые надо воспринимать без страхов и упреков.

© фото предоставлено Анастасией Брагиной Анастасия работает в модельном бизнесе и подрабатывает танцовщицей © фото предоставлено Анастасией Брагиной Анастасия работает в модельном бизнесе и подрабатывает танцовщицей

Про темную сторону модельного бизнеса

В Китае есть проблемы с лекарствами. Когда заболеваешь, здесь ничего не найти, нет элементарных порошков для понижения температуры. В аптеке ты пытаешься объяснить, что с тобою не так, а тебе дают какие-то непонятные травы. Основное лечение тут — капельницы, но они стоят больших денег.

Девушек-моделей часто приглашают на вечеринки, где в их обязанности входит общение с гостями. Такие вечеринки проводятся по поводу открытия коллекций одежды, дней рождения, корпоративных сборов сотрудников компаний, рекламы алкогольных напитков. Модели должны улыбаться, быть дружелюбными. Во многих заведениях вход и алкогольные напитки для моделей бесплатные.

Клубная жизнь Китая — яркая. Заведения в России больше похожи на лаунж-бары, камерные, туда набивается много людей. Здесь же клубы огромные, обязательно со световыми шоу и развлекательной программой. Здесь мне нравится отдыхать больше.

Много моделей работают с консумацией (общение с гостями клуба, от англ. "потребление". — Прим. ред). Иногда клиенты сами или через менеджеров заведения предлагают понравившимся моделям провести вечер в их компании. Это ни в коем случае не эскорт, только времяпрепровождение в клубе. Девушки, которые так работают, почти не снимаются днем.

Отдельная категория — "пати герлс", которые работают в VIP-комнатах с китайцами. Их работа заключается в том, чтобы пить алкоголь, петь под караоке и быть ярким украшением компании. Это сложная работа, представьте, как она сказывается на здоровье. Не каждая согласится.

Про обман и депортацию

Я нахожусь в стране по рабочей визе. Однако многие девушки, кто приезжает в Китай, трудятся нелегально, что очень опасно, — во-первых, нет никаких гарантий, что тебя не обманет агентство, во-вторых, местная полиция отслеживает ситуацию, поэтому проблем не избежать, вплоть до депортации.

Частые проверки проходят в компаниях, агентствах, клубах. Наряд полиции приезжает неожиданно и проверяет документы. Если они видят, что здесь работают иностранцы и бумаги не оформлены как положено, то девушку забирают в тюрьму на 11 дней и выписывают штраф. Некоторые агентства выкупают своего артиста или модель, другие не заботятся о будущем бывшего работника, и его просто депортируют из страны.

© фото из личного архива модели Съемочный процесс на одном из шоу в Китае © фото из личного архива модели Съемочный процесс на одном из шоу в Китае

Наши в Китае

Очень много таких контор в Китае обманывает своих работников, не пытается им помочь, оформить как положено. Получается, что иностранцы летят на конкретные условия, а по факту получают другое.

Общение всех иностранцев проходит через соцсети WeChat. В каждом городе есть своя многочисленная группа — называется, например, "Наши в Ханчжоу".

Если есть проблемы, то там можно задать вопрос, обратиться за помощью и не важно – модель ты, танцор, студент или просто живешь в Китае. Внутри этого мессенджера встроена функция "перевода" и большинство русских не стремятся учить язык. Перевод чаще всего корявый, но понять можно. "We Chat" — это вообще отдельная планета, по нему можно найти кого угодно и купить что угодно. Можно даже найти компанию, которая отправит твой груз домой: в Россию, Украину или Беларусь. Есть фирмы, которые помогут перевести деньги на твою "домашнюю" банковскую карту, есть те, кто поможет купить билет, кто продаёт мёд или просто поможет выучить китайский онлайн.

И неважно, модель ты, танцор, студент или просто живешь в Китае, неважно, русский ты или украинец, тебе обязательно помогут. Это, наверное, главное отличие работы в Китае — здесь мы крепко держимся друг за друга.