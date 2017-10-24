Песков посетил премьеру "Матильды" в Москве

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков вместе с супругой Татьяной Навкой посетили премьеру картины "Матильда" в московском кинотеатре "Октябрь" во вторник, передает корреспондент РИА Новости.

Премьера фильма Алексея Учителя "Матильда", рассказывающего о взаимоотношениях наследника русского престола, будущего императора Николая II и балерины Мариинского театра Матильды Кшесинской, состоялась в столице в кинотеатре "Октябрь" во вторник.

Песков в сопровождении супруги Татьяны Навки посетил фильм, но от комментариев после просмотра отказался.